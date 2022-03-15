Российские операторы начали предлагать 1000 рублей за переход к ним со своим номером

Тинькофф Мобайл обещает, что номер будет перенесён за восемь дней. После этого деньги пришлют на баланс. ГПБ Мобайл предлагает примерно те же условия: 1000 рублей при переходе со своим номером, а ещё возможность получать скидку на абонентскую плату до 70% в рамках программы лояльности «Быть вместе» в некоторых регионах.

Помимо этого, ГПБ Мобайл запускает новые тарифы. С 15 марта к регионам, где они доступны, присоединятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Волгоградская, Калининградская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО и Алтайский край. Компания предлагает удвоение тарифного пакета новым абонентам в первый месяц после подключения, безлимитный мессенджер Telegram, а также действие пакетов минут на звонки по всей России.