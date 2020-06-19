Наука и технологии
Сегодня 19:29
Российские операторы начали возвращать в тарифы безлимитный доступ к Telegram
Тинькофф Мобайл уже сделал это
Со вчерашнего дня Telegram в России является легальным мессенджером. В связи с этим российские операторы начали возвращать в тарифы безлимитный доступ к приложению.
Первым начал Тинькофф Мобайл. Теперь, согласно пресс-релизу компании, Telegram снова есть в пакете безлимитных мессенджеров. У клиентов, у которых уже подключён этот пакет, Telegram появится автоматически.
Данная услуга позволяет без ограничений пользоваться интернетом в приложениях WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage, Tam Tam, imo.im. Пакет стоит 49 рублей в месяц для абонентов во всех регионах присутствия оператора.
Сегодня также стало известно, что трафик Telegram вырос на 33% в сетях другого оператора Yota. Вероятно, подобных новостей будет появляться больше с каждым днём.