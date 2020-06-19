Российские операторы начали возвращать в тарифы безлимитный доступ к Telegram

Первым начал Тинькофф Мобайл. Теперь, согласно пресс-релизу компании, Telegram снова есть в пакете безлимитных мессенджеров. У клиентов, у которых уже подключён этот пакет, Telegram появится автоматически.

Данная услуга позволяет без ограничений пользоваться интернетом в приложениях WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage, Tam Tam, imo.im. Пакет стоит 49 рублей в месяц для абонентов во всех регионах присутствия оператора.

Сегодня также стало известно, что трафик Telegram вырос на 33% в сетях другого оператора Yota. Вероятно, подобных новостей будет появляться больше с каждым днём.