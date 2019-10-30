Российские операторы обвинили электрические столбы в росте цен на связь

В коллективном письме сказано, что операторы связи сталкиваются с «завышением тарифов на аренду опор линий электропередач и опор контактной сети, необоснованной дифференциацией тарифов на размещения волоконно-оптических линий связи на указанных объектах. Из-за этого покрытие связью отдельных населённых пунктов становится экономически нецелесообразным.

Как сообщили представители ФАС изданию «Ведомости», служба часто получает подобные жалобы от операторов. Однако проверка как правило не приводит к положительному для компаний связи результату.

Один из операторов рассказал журналистам, что потери федеральной компании из-за завышения тарифов и других факторов могут достигать 200 млн рублей в год. Эксперты также объяснили, что в конечном итоге всё это сказывается на стоимости услуг для абонентов.