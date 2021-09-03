Российские операторы подняли цены на старые тарифы

Российские операторы подняли цены на старые тарифыПочти все компании
Это касается линейки «Мой Смарт». С 9 сентября объём включённых в тариф ГБ и минут увеличится. Повысится и стоимость тарифа — до 355 рублей в месяц. Один из абонентов МТС рассказал, что его расходы почти удвоились. В МТС же утверждают, что подорожание составит в среднем 30–40 рублей и затронет менее 1% от всех тарифов. Также в компании говорят, что после роста цен эти тарифы всё равно будут дешевле, чем те, что доступны для подключения.
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Цены выросли и у МегаФона. Это коснулось небольшой части абонентов, подключенных к некоторым архивным тарифам в ряде регионов. Бренд Yota тоже повысил стоимость в тарифе-конструкторе для тех абонентов, кто подключился после 24 августа. Билайн присоединился к коллегам, а вот в Tele2 утверждают, что компания не планирует поднимать цены за услуги.