Российские операторы попросили государство не вмешиваться в их тарифы

Как пишет РБК, законопроект, по факту, предписывает операторам связи, взаимодействующим с универсальным оператором (это только Ростелеком), использовать такие же цены, какие регулятор установил для последнего. То есть законопроект вводит регулирование для тех компаний, чьи цены сейчас никак не зафиксированы.

Российские операторы говорят, что проект «накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи». Дело в том, что оказание универсальных услуг связи сейчас финансируется из специального фонда, в который все операторы должны отчислять 1,2% выручки в год за услуги связи.