Наука и технологии
Сегодня 10:57
Российские операторы связи начали повышать цены
Из-за «пакета Яровой» в том числе
С сегодняшнего дня «Мегафон» начал повышать цены на архивные тарифы. «Билайн» запланировал повышение на 16 января. Операторы связи объяснили журналистам, по какой причине это происходит.
Сообщается, что компании уже предупредили абонентов о повышении в конце прошлого года. В «Мегафоне» заявили, что пошли на такой шаг из-за роста потребления услуг пользователями. Тем не менее, новые цены ждут только небольшую часть клиентов с неактуальными тарифами.
Представили «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рассказали, что вынуждены повышать цены из-за расходов на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.
О том, что «пакет Яровой» повлияет на стоимость услуг связи для абонента, аналитики предупреждали ранее. Эксперты сообщали, что в 2020 году мобильная связь в России станет дороже на 17-18%.