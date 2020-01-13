Российские операторы связи начали повышать цены

Сообщается, что компании уже предупредили абонентов о повышении в конце прошлого года. В «Мегафоне» заявили, что пошли на такой шаг из-за роста потребления услуг пользователями. Тем не менее, новые цены ждут только небольшую часть клиентов с неактуальными тарифами.

Представили «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рассказали, что вынуждены повышать цены из-за расходов на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.

О том, что «пакет Яровой» повлияет на стоимость услуг связи для абонента, аналитики предупреждали ранее. Эксперты сообщали, что в 2020 году мобильная связь в России станет дороже на 17-18%.