Российские операторы связи начнут продавать SIM-карты в самолётах

Как сказано в пресс-релизе Tele2, пассажиры смогут покупать неактивированные SIM-карты, которые затем можно зарегистрировать в сети с помощью мобильного приложения ID.Abonent.

Комплекты для подключения 1 февраля появятся на борту авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Россия», «Якутия», «Аврора», «Руслайн» и Royal Flight. SIM-карты по запросу будут предоставлять бортпроводники, а узнать об услуге пассажиры смогут из бортового журнала SkyShop.

Tele2 предлагает путешественникам два тарифа — «Везде онлайн» и «Премиум». Первый за 500 рублей в месяц предоставляет безлимитные звонки на телефоны Tele2 по всей России, 500 минут для звонков на остальные номера и 40 ГБ трафика. Тариф «Премиум» за 1500 рублей включает 2000 минут и 50 ГБ, а также позволяет путешественникам пользоваться безлимитным интернетом за границей без доплат.