Российские операторы связи расставят ловушки для хакеров

Специальный софт назвали ханипотами (от англ. honeypot — «горшочек с мёдом»). Авторы концепции надеются, что злоумышленники будут обнаруживать приманку и пытаться проникнуть в сети именно через неё. Программа же тем временем будет записывать действия хакеров на сервере. Всё это потом проанализируют специалисты по кибербезопасности. Ростелеком считает, что операторам связи нужно будет делиться данной информацией друг с другом.

Ведомство предлагает компаниям установить системы раннего предупреждения о компьютерных атаках за собственный счёт. Представители «Лаборатории Касперского» уверены, что в масштабе бизнеса эти расходы будут не очень значительны.

Концепцию Ростелекома показали рабочей группе по направлению «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В целом, её члены одобрили идею. Так же, как и крупнейшие российские операторы.