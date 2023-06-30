Российские операторы связи захотели ежегодно повышать тарифы

Хотя тарифы на связь в стране официально не регулируются, в апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Министерство цифрового развития представили рекомендации, призывающие операторов ограничить рост цен накопленным за год уровнем инфляции.

На фоне высокой задолженности и социальных обязательств инвестиции операторов в сети снизились, что привело к ухудшению качества услуг. Однако правительство готово рассмотреть возможность поэтапного повышения тарифов, дифференцированного ценообразования для различных групп населения, а также гарантии развития и модернизации инфраструктуры.

Окончательное решение остается за правительством.