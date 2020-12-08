Наука и технологии
Сегодня 14:00
Российские операторы внедрят защиту от мошеннических звонков с подменой номера
Будут уведомлять банк о звонках, чтобы он защитил средства клиента
Российские операторы во главе с банком «Тинькофф» запустили платформу для защиты от мошеннических звонков с подменой номера. Сервис будет автоматическим и бесплатным для клиентов «Тинькофф», которые при этом ещё и абоненты операторов-участников проекта.
В проекте участвуют Tele2, Мегафон, МТС и Тинькофф Мобайл. Платформа для защиты от телефонного мошенничества называется Tinkoff Call Defender.
Сообщается, что сервис может определять различные виды и сценарии мошеннических звонков в 8 из 10 случаев. Tinkoff Call Defender обменивается данными между банком и операторами в реальном времени. В момент вызова данные автоматически синхронизируются, а платформа выявляет подозрительные звонки. Чаще всего это звонки с подменных банковских номеров. Если такое происходит, Tinkoff Call Defender фиксирует звонок как подозрительный и уведомляет банк об этом. Тот, в свою очередь, может защитить деньги клиента от списания.