Российские операторы внедрят защиту от мошеннических звонков с подменой номера

В проекте участвуют Tele2, Мегафон, МТС и Тинькофф Мобайл. Платформа для защиты от телефонного мошенничества называется Tinkoff Call Defender.

Сообщается, что сервис может определять различные виды и сценарии мошеннических звонков в 8 из 10 случаев. Tinkoff Call Defender обменивается данными между банком и операторами в реальном времени. В момент вызова данные автоматически синхронизируются, а платформа выявляет подозрительные звонки. Чаще всего это звонки с подменных банковских номеров. Если такое происходит, Tinkoff Call Defender фиксирует звонок как подозрительный и уведомляет банк об этом. Тот, в свою очередь, может защитить деньги клиента от списания.