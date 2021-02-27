Российские «Панцири» назвали идеальным средством поражения беспилотников

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на отчёт Объединённого центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC. В документе говорится, что изначально «Панцирь-С» разработали для точечной защиты объектов от самолётов и вертолётов противника. Кроме того, комплексы должны были оборонять дальнобойные системы ПВО от ударов высокоточного оружия.

Однако оказалось, что «Панцирь-С1» также идеально подходит для борьбы с военными беспилотниками. Кроме того, комплекс закрывает пробел между системами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам.

НАТО также отметили «Панцирь-С1» как «растущую угрозу».