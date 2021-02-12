Российские подлодки назвали серьёзной проблемой для НАТО

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы указали, что в 1991 году в эксплуатации находилось более 200 советских подлодок, из них около 60 атомных. Через 10 лет на плаву остались лишь 64 субмарины. Но Россия смогла остановить деградацию подводного флота.

Например, Россия стала быстро строить и вводить в эксплуатацию подлодки проекта 955 «Борей». Эти субмарины оснащаются более современными баллистическими ракетами «Булава». Также за последние семь лет в строй ввели восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

Атомную подлодку проекта 885 «Ясень» — «Северодвинск» — вообще назвали самой боеспособной из когда-либо построенных в России. Помимо этого, страна разрабатывает субмарину пятого поколения и вооружается носителями «Посейдона».