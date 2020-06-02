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Российские подлодки смогут стрелять гиперзвуковыми ракетами из-подо льда
Подлодки проекта 885 и 885М
Издание «Известия» рассказало, что российские подлодки проекта 885 и 885М «Ясень» смогут стрелять гиперзвуковыми ракетами «Циркон» из-подо льда. Это позволит уничтожать важные объекты противника на суше.
Сообщается, что в северных широтах прошла испытание атомная подлодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Это случилось впервые за последние 15 лет с многоцелевой ударной АПЛ.
Во время испытаний военные моряки отработали всплытие и погружение, а ещё провели учебные ракетные стрельбы. Отмечается, что это всё произошло в конце прошлого года, но держалось в секрете.
Ранее замминистра обороны России говорил, что подлодки именно этого проекта станут первыми, с борта которых пройдут пуски «Цирконов».
Эксперт рассказал «Известиям», что во время боевых действий лёд не станет помехой.