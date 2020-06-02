Российские подлодки смогут стрелять гиперзвуковыми ракетами из-подо льда

Сообщается, что в северных широтах прошла испытание атомная подлодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Это случилось впервые за последние 15 лет с многоцелевой ударной АПЛ.

Во время испытаний военные моряки отработали всплытие и погружение, а ещё провели учебные ракетные стрельбы. Отмечается, что это всё произошло в конце прошлого года, но держалось в секрете.

Ранее замминистра обороны России говорил, что подлодки именно этого проекта станут первыми, с борта которых пройдут пуски «Цирконов».

Эксперт рассказал «Известиям», что во время боевых действий лёд не станет помехой.