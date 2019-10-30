Российские подлодки засекли при прорыве обороны НАТО

Журналисты ссылаются не некий источник в военной разведке. По его информации, операция началась на прошлой неделе. Продлиться она должна 60 дней. Участвуют в мероприятии десять подлодок, причём восемь из них — атомные.

Как сообщает источник, цель операции — отработка субмаринами незаметного выхода в Атлантику. Так Россия демонстрирует угрозу восточному побережью США.

Норвежская разведка заявила, что тщательно следит за передвижением подлодок с помощью полётов патрульных противолодочных самолётов.

Российская сторона в свою очередь указывает на большое количество вымысла в сообщении норвежцев. По словам российского источника, подлодки совершают в Баренцевом и Норвежском морях плановые тренировки.