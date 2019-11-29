Российские пользователи интернета поспорили об уместности оплаты наличными в магазинах

Один из пользователей Twitter Константин Коновалов написал, что его раздражают люди, которые расплачиваются наличными в магазинах. Они якобы задерживают и очередь, и кассира.По мнению мужчины, пользоваться в 2019 году бумажными деньгами должно быть неэтично.

Этот пост вызвал широкую дискуссию в Twitter, которая вышла за пределы соцсети. Кто-то отметил, что не все люди могут пользоваться банковскими картами, например, подростки и пожилые. Кроме того, есть те, кто не доверяет банкам, боится нестабильной экономической ситуации в стране не хочет передавать данные третьим лицам.

Несмотря на то, что споров в интернете достаточно, этот поднимает всё-таки интересный вопрос, связанный с развитием технологий и тем, как они влияют на этические нормы.