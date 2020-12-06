Российские предприниматели испугались электронных трудовых книжек

Об опросе пишет РБК. 2,1 тысячи компаний заявили, что боятся столкнуться с новыми формами и дополнительными отчётностями в связи с нововведением.

Только 11,8% опрошенных компаний заявили, что рады электронным трудовым, потому они могут избавить от бумажной волокиты. Примерно 18% участников опроса ответили, что относятся к нововведению нейтрально.

Ещё стало известно, что сотрудники 2,5 тысячи компаний (84,3%) отказались переходить на электронные версии трудовых книжек. Сотрудники 200 компаний пока не приняли решение.

Напомним, в июле 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 января 2021 года жители страны смогут завести электронную трудовую книжку.