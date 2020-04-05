Российские противолодочные самолёты отработали слежение за подлодками в Охотском море

В учениях участвовали три самолёта Ту-142М3. Как пишет «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, машины взлетели с аэродрома Каменный Ручей и отправились на патрулирование над акваторией Охотского моря. Там они искали и отслеживали подводные лодки условного противника, а также занимались их классификацией и применением оружия.

Кроме того, экипажи Ту-142М3 отработали использование радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановку буёв, приём и анализ передаваемой информации.

Напомним, Ту-142, модернизированной версией которого являются Ту-142М3, был создан на основе стратегического бомбардировщика Ту-95. Улучшенные версии самолёта приняли на вооружение ещё в 1985 году.