Российские противолодочные самолёты совершили полёт над Атлантикой в сопровождении НАТО

Ту-142 Северного флота также совершили во время полёта дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Продолжительность полёта над водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана составила более 13 часов. Протяжённость маршрута была равна примерно десяти тысячам километров. При этом на различных этапах Ту-142 сопровождали истребители Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В итоге экипажи Ту-142 успешно провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне.