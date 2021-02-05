Российские противотанковые комплексы будут уничтожать беспилотники

Об этом «РИА Новости» рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Отмечается, что сейчас ни одна страна в мире не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могли бы поражать беспилотные летательные аппараты. Некоторые ПТРК могут сбивать лишь крупные и небыстрые воздушные цели с достаточным тепловым излучением.

Российский новый ПТРК сможет уничтожать даже малоразмерные, манёвренные и слабоконтрастные в тепловом спектре беспилотники. Оздоев уточнил, что оружие будет поражать целый спектр ранее «недостижимых целей».

Для ракет нового комплекса создаются комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами — тепловизионным и оптическим.