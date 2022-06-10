Российские провайдеры научились обходить законы о хранении данных пользователей

Такие кооперативы не обязаны получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов, но при этом предоставляют услуги доступа в интернет. Их бизнес-модель строится на покупке трафика у крупных операторов связи.

Сообщается, что только за 2020–2021 годы было зарегистрировано как минимум четыре ПИКов: «Меркурий» (зарегистрирован в Анапе), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург). По сути, ПИКи осуществляют функцию оператора.

Напомним, что по «закону Яровой», операторы связи должны хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб.