Российские провайдеры научились обходить законы о хранении данных пользователей

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Российские провайдеры научились обходить законы о хранении данных пользователейИм помогли ПИКи
«Ведомости» выяснили, что интернет-операторы в регионах России научились обходить требования закона «О связи» и «закона Яровой». Хитрость заключается в регистрации потребительских интернет-кооперативов (ПИК).
Такие кооперативы не обязаны получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов, но при этом предоставляют услуги доступа в интернет. Их бизнес-модель строится на покупке трафика у крупных операторов связи.
Сообщается, что только за 2020–2021 годы было зарегистрировано как минимум четыре ПИКов: «Меркурий» (зарегистрирован в Анапе), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург). По сути, ПИКи осуществляют функцию оператора.
Напомним, что по «закону Яровой», операторы связи должны хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб.