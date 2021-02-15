Российские радиолокационные станции успешно обнаружили гиперзвуковые цели

По словам генерального конструктора, СПРН уже отработала задачи по обнаружению гиперзвуковых объектов, объектов, летящих не по баллистической траектории и имеющих возможность программируемого управления полётом.

Специалист утверждает, что эти задачи заложили в тактико-техническое задание на СПРН ещё 20 лет назад. Он отметил, что российская военная наука делает верные долговременные прогнозы. «Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось», — добавил генеральный конструктор.

Напомним, российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического и наземного. Недавно систему испытали.