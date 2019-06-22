Российские ракетные корабли получат пушки-роботы

Об этом журналистам рассказали источники из Минобороны. Роботы-пушки смогут автоматически проводить расчёты и бить по цели. А их скорострельность не уступает пулемётам, равно как и точность — снайперским винтовкам. Пушки имеют цифровое управление. За минуту они могут выпускать до 150 снарядов в цель на расстоянии 15 км.

Пока на кораблях установлены АК-176 калибра 76 миллиметров, АК-725 калибра 57 миллиметров и 30-миллиметровые шестиствольные скорострельные орудия. Их заменят на новые автоматические снаряды. «Оводы», в целом, пройдут модернизацию.

Всего в состав Военно-морского флота России входят 12 малых ракетных кораблей проекта 12341.