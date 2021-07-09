Российские ракетоносцы перебросили к границе США

Переброска произошла в ходе учений дальней авиации. Ту-160 летели без посадки около 7000 километров. На это у самолётов ушло более семи часов. Сообщается, что полёт прошёл штатно, без замечаний. Экипаж выполнил все поставленные перед ним задачи.

Во время учений дальней авиации также должны будут пострелять по наземным целям.

«Российская газета» напоминает, что ранее ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 провели успешные стрельбы крылатыми ракетами по арктическому полигону. Последние самолёты помимо этого отработали оборону из кормовых пушек в Иркутской области.