Российские ракетоносцы перебросили к границе США

Наука и технологии
Сегодня в 13:59
Российские ракетоносцы перебросили к границе СШАНа Чукотку
Воздушно-космические силы России перебросили два стратегических ракетоносца Ту-160 с авиабазы Энгельс под Саратовом на Чукотку. Этот субъект РФ на востоке имеет морскую границу с США.
Переброска произошла в ходе учений дальней авиации. Ту-160 летели без посадки около 7000 километров. На это у самолётов ушло более семи часов. Сообщается, что полёт прошёл штатно, без замечаний. Экипаж выполнил все поставленные перед ним задачи.
Во время учений дальней авиации также должны будут пострелять по наземным целям.
«Российская газета» напоминает, что ранее ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 провели успешные стрельбы крылатыми ракетами по арктическому полигону. Последние самолёты помимо этого отработали оборону из кормовых пушек в Иркутской области.