Российские ракетоносцы провели в Арктике плановую отработку полетов

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Российские ракетоносцы провели в Арктике плановую отработку полетовЧто происходит регулярно
Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 успешно совершили плановый полет по территории Арктики, где отрабатывалась дозаправка непосредственно в воздухе.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов.
Минобороны РФ
Минобороны отметило, что в ходе 13-часового полета экипажи двух самолетов Ту-160 успешно отработали дозаправку топливом в воздухе.
При этом уточняется, что такие полеты совершаются регулярно и “выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.
Ранее в сети опубликовали материал китайского издания, в котором российский истребитель МиГ-31 назвали “сверхмощным перехватчиком” и “таинственным убийцей”.
Источник: Минобороны РФ