Российские ракетоносцы провели в Арктике плановую отработку полетов

Минобороны отметило, что в ходе 13-часового полета экипажи двух самолетов Ту-160 успешно отработали дозаправку топливом в воздухе.

При этом уточняется, что такие полеты совершаются регулярно и “выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.

Ранее ​в сети опубликовали материал китайского издания, в котором российский истребитель МиГ-31 назвали “сверхмощным перехватчиком” и “таинственным убийцей”.