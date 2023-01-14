Российские рестораны начали переходить на электронные меню ради экономии

По словам Миронова, российские рестораны вынуждены вводить электронные меню, чтобы сократить расходы. Так, некоторые заведения размещают на столиках QR-коды, ведущие на сайт с меню, другие — устанавливают в зале планшеты.

Миронов отметил, что у такой системы есть преимущества и для клиентов. Так заказ можно оформить быстрее. Однако для ресторана, вероятно, выгоднее было бы иметь официанта с точки зрения продаж — сотрудник может добиться большей суммы заказа у гостя.