Российские рестораны начали переходить на электронные меню ради экономии

16:39, 14 января 2023
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Российские рестораны начали переходить на электронные меню ради экономииИ таких заведений будет всё больше и больше
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что многие рестораны стали переходить на электронное меню ради экономии на персонале. «Это общая тенденция», — уточняет он.
Фото: Unsplash
По словам Миронова, российские рестораны вынуждены вводить электронные меню, чтобы сократить расходы. Так, некоторые заведения размещают на столиках QR-коды, ведущие на сайт с меню, другие — устанавливают в зале планшеты.
Миронов отметил, что у такой системы есть преимущества и для клиентов. Так заказ можно оформить быстрее. Однако для ресторана, вероятно, выгоднее было бы иметь официанта с точки зрения продаж — сотрудник может добиться большей суммы заказа у гостя.