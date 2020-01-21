Российские С-300 в Средиземном море заблокировали полёты иностранным F-35

Сообщается, что рядом с британской авиабазой заметили российский военный корабль «Маршал Устинов», на борту которого располагались морские варианты С-300. Системы оказались размещены менее чем в десяти километрах от объекта на юге Кипра.

Журналисты утверждают, что, по данным ресурсов для мониторинга обстановки в воздушном пространстве, за 72 часа после обнаружения российского корабля ни один F-35 не был замечен в небе над южной частью Кипра. СМИ считают, что это связано с появлением С-300.

В настоящий момент «Маршал Устинов» уже покинул территориальные воды Кипра.