Российские самолёты провели практическое бомбометание в Японском море

Об этом рассказал официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский. В испытаниях участвовали три дальних противолодочных самолёта. Они выполняли задачи по поиску, классификации и слежению за подлодками условного противника над акваторией Японского моря.

Во время учений экипажи Ту-142М3 комплексно применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения для поиска субмарин. В итоге анализ информаци помог определить координаты подводных лодок. В определённых локациях самолёты сбросили практические противолодочные бомбы.

Интересно также то, что экипажи самолётов отработали полёт в условиях отсутствия ориентиров на поверхности и наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Полёты проходили на аэродроме морской авиации ТОФ «Каменный Ручей».