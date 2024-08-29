Российские сервисы «ГЛОНАСС» для гражданской авиации пойдут на экспорт

Российские технологии по мониторингу полётов беспилотников имеют большой экспортный потенциал для стран БРИКС, утверждает Алексей Райкевич, генеральный директор АО «ГЛОНАСС». Он отметил, что разработки в области связи и навигации для беспилотной авиации обеспечивают технологический суверенитет России. Одним из примеров таких технологий является система мониторинга беспилотников, которая была создана на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Элементы этого сервиса уже прошли успешные испытания, в том числе на Сахалине и на Эльбрусе.

Райкевич также сообщил о концепции «Цифрового неба России», разрабатываемой совместно с «Платформой НТИ». Он подчеркнул, что гибридная сеть связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть успешно использована в дружественных странах. Для того, чтобы гражданские беспилотники могли работать в любой точке мира, необходимо обеспечить прозрачность и возможность в реальном времени отслеживать данные о полётах.

Глава «ГЛОНАСС» добавил, что гибридную сеть связи активно тестируют в разных регионах и для коммерческих компаний. Эти технологии могут быть полезны в грузовой логистике, мониторинге инфраструктуры и даже в сельском хозяйстве. Таким образом, российские технологии имеют шанс занять свою нишу на международном рынке.