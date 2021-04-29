Российские силовики стали почти в три раза чаще запрашивать распечатки звонков граждан

Как пишет РБК, в 2016 году суды рассмотрели 126,3 тысячи запросов на получение биллингов. В 2018 же году это число выросло до 251 тысячи, а в 2020 году — до 312,6 тысячи.

При этом, по данным издания, число запросов на прослушку и доступ к переписке снижается. В 2015 году оно было равно 243,8 тысячи. А в 2020 году — 34 тысячам. Приглашённый РБК эксперт отметил, что обычные голосовые звонки и СМС абсолютно не защищены от СОРМ (прим. комплекс для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях связи). А вот в мессенджерах действует сквозное шифрование.

Эксперт предположил, что число запросов на биллинг выросло из-за того, что такие данные могут дать силовикам много информации, в том числе о местоположении.