Российские силовики выступили против легализации «белых хакеров»

По информации журналистов, обсуждение законопроекта по легализации «белых хакеров» «зависло» из-за Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Предполагалось внесение изменений в статью 272 Уголовного кодекса, которая описывает ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо её копирование.

Как говорят собеседники «Ведомостей», менять Уголовный кодекс «никто не будет».