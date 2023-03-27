15:24, 27 марта 2023
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Российские силовики выступили против легализации «белых хакеров»Уголовный кодекс ради этого менять не собираются
«Ведомости» узнали, что ФСБ и ФСТЭК против легализации деятельности «белых хакеров». Так называют специалистов, которые взламывают различные системы, чтобы найти уязвимости и сообщить о них производителям.
Фото: Unsplash
По информации журналистов, обсуждение законопроекта по легализации «белых хакеров» «зависло» из-за Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Предполагалось внесение изменений в статью 272 Уголовного кодекса, которая описывает ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо её копирование.
Как говорят собеседники «Ведомостей», менять Уголовный кодекс «никто не будет».