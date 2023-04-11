Наука и технологии
21:50, 11 апреля 2023
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Российские силы ПВО получили комплексы разведки для борьбы с беспилотниками

Они уже действуют и в зоне СВО

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил о введении в эксплуатацию новых комплексов разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ. Первые комплексы уже поступают в зону проведения СВО.

Российские силы ПВО получили комплексы разведки для борьбы с беспилотниками

Фото: Wallpaperflare.com

Демин подчеркнул, что важность этих комплексов состоит в том, что они могут обнаруживать тактические авиационные дроны, которым сложнее противодействовать штатными средствами радиолокационной разведки из-за малой эффективной отражающей поверхности этих БПЛА.

Как в зоне СВО, так и на других участках, РЛК-МЦ уже прикрывают критически важные военные и государственные объекты. РЛК-МЦ могут обнаруживать тактические дроны на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 км. Комплексы выдают целеуказание средствам ПВО и подавляют каналы управления и навигации дронов с помощью радиоэлектронных помех, образуя над объектом защиты радиоэлектронный купол.

Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ отечественного производства.

Андрей Демин
Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант
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