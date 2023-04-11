Российские силы ПВО получили комплексы разведки для борьбы с беспилотниками

Демин подчеркнул, что важность этих комплексов состоит в том, что они могут обнаруживать тактические авиационные дроны, которым сложнее противодействовать штатными средствами радиолокационной разведки из-за малой эффективной отражающей поверхности этих БПЛА.

Как в зоне СВО, так и на других участках, РЛК-МЦ уже прикрывают критически важные военные и государственные объекты. РЛК-МЦ могут обнаруживать тактические дроны на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 км. Комплексы выдают целеуказание средствам ПВО и подавляют каналы управления и навигации дронов с помощью радиоэлектронных помех, образуя над объектом защиты радиоэлектронный купол.