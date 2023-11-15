Российские системы ПВО привлекли внимание Ближнего Востока на Dubai Airshow 2023

Вячеслав Дзиркалн, заместитель генерального директора конгломерата, отметил эффективность этих систем в специальных военных операциях: "Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в области специальных военных операций. Наши потенциальные партнеры следят за всем этим и знают, на что мы способны".

Дзиркалн подчеркнул большой интерес со стороны потенциальных партнеров, особенно отметив предпочтение колесных платформ в регионе. Представленные на выставке комплексы С-350Е "Витязь" и "Тор-М2К" продемонстрировали свои возможности в реальных условиях, что повысило их привлекательность на международной арене.