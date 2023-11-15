Российские системы ПВО привлекли внимание Ближнего Востока на Dubai Airshow 2023«Витязь» и «Тор»
Российские зенитные ракетные комплексы средней дальности С-350Е «Витязь» и малой дальности «Тор-М2К» на колесном шасси, производимые «Алмаз-Антей», вызвали значительный интерес на выставке Dubai Airshow 2023, пишет ТАСС. Повышенному вниманию способствовало успешное развертывание этих систем в ходе СВО.
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Вячеслав Дзиркалн, заместитель генерального директора конгломерата, отметил эффективность этих систем в специальных военных операциях: "Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в области специальных военных операций. Наши потенциальные партнеры следят за всем этим и знают, на что мы способны".
Дзиркалн подчеркнул большой интерес со стороны потенциальных партнеров, особенно отметив предпочтение колесных платформ в регионе. Представленные на выставке комплексы С-350Е "Витязь" и "Тор-М2К" продемонстрировали свои возможности в реальных условиях, что повысило их привлекательность на международной арене.