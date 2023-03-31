Российские склады с компьютерной техникой переполнились

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились примерно на 30%. Снижение в большей степени затронуло китайские бренды, чем более известные, как Apple и Samsung, которые все еще продолжают пользоваться популярностью у россиян.

Однако при этом некоторые операторы связи и торговые площадки сообщили о росте продаж. По мнению сотрудника одного из дистрибуторов, “затоваривание” может привести к снижению цен в результате торговых войн между ритейлерами, что пойдет на руку покупателям. Источник считает, что спрос на гаджеты может снова вырасти к концу лета, а если быть точнее - к началу школьного сезона.