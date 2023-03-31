Российские склады с компьютерной техникой переполнились

Российские склады с компьютерной техникой переполнилисьНо все может измениться к лету
Во второй половине марта продажи техники в России замедлились – склады переполнены непроданными устройствами, передают “Известия”. Источники сообщают, что спрос на электронику падает с начала 2023 года, а возможно и с декабря 2022 года.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились примерно на 30%. Снижение в большей степени затронуло китайские бренды, чем более известные, как Apple и Samsung, которые все еще продолжают пользоваться популярностью у россиян.
Однако при этом некоторые операторы связи и торговые площадки сообщили о росте продаж. По мнению сотрудника одного из дистрибуторов, “затоваривание” может привести к снижению цен в результате торговых войн между ритейлерами, что пойдет на руку покупателям. Источник считает, что спрос на гаджеты может снова вырасти к концу лета, а если быть точнее - к началу школьного сезона.