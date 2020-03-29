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Российские снайперы научились сбивать вертолёты из засады
Уже провели учения
Российские снайперы научились сбивать вертолёты из засады. Эксперты отмечают, что такая атака может нести для винтокрылой машины большую опасность, чем огонь ракет и зенитных пушек. Ведь от последних можно уклониться.
Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны России, борьба с вражескими вертолётами была включена в программу боевой подготовки снайперов. Сценарии борьбы уже опробовали в ходе учений «Снайперский рубеж». Стрелки учились отражать атаку вертолётов на полевой аэродром с истребителями Су-34. Снайперы отработали огневую засаду для машин. Огонь они вели из крупнокалиберных систем АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). Сообщается, что стрелки смогли сорвать атаку условного противника и уничтожить экипажи вертолётов.
Эксперты отметили, что пуля калибра 12,7 может без проблем пробить броню вертолётов и бронестекло, защищающее пилотов. Снайперам, в первую очередь, нужно пытаться поражать экипаж, двигатели и бензобаки.