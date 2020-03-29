Российские снайперы научились сбивать вертолёты из засады

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны России, борьба с вражескими вертолётами была включена в программу боевой подготовки снайперов. Сценарии борьбы уже опробовали в ходе учений «Снайперский рубеж». Стрелки учились отражать атаку вертолётов на полевой аэродром с истребителями Су-34. Снайперы отработали огневую засаду для машин. Огонь они вели из крупнокалиберных систем АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). Сообщается, что стрелки смогли сорвать атаку условного противника и уничтожить экипажи вертолётов.

Эксперты отметили, что пуля калибра 12,7 может без проблем пробить броню вертолётов и бронестекло, защищающее пилотов. Снайперам, в первую очередь, нужно пытаться поражать экипаж, двигатели и бензобаки.