Российские снайперы откажутся от легендарной винтовки СВД

По словам главного конструктора концерна, серийное производство новинки начнётся в ближайшие два года. Опытно-конструкторские работы по заданиям российских силовых структур начались ещё в 2017 года. Скоро они уже завершатся, и концерн сможет приступить к серийному запуску и поставке винтовок заказчикам, в том числе Минобороны.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) — это оружие тактического плана. Она призвана заменить устаревшую винтовку Драгунова, которая уже не может служить для выполнения всех актуальных задач.

СВЧ выполнена в трёх калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). На ней есть планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования. Для новой винтовки можно использовать магазин от СВД.