Российские снайперы получили улучшенные антиснайперские винтовки

Отмечается, что первыми модернизированные крупнокалиберные винтовки получили лучшие снайперские пары. Они уже начали отработку специальных задач на полигонах.

В Минобороны рассказали, что винтовке уменьшили вес и увеличили ресурс стрельбы до 4500 выстрелов. Кроме того, модернизированная версия оборудована улучшенной моделью дульного тормоза. Последняя регулируется щекой из алюминия и затыльником. Это позволяет стрелку подогнать винтовку под себя. Помимо этого появилась возможность отрегулировать усилие спуска.

Сообщается, что АСВК-М вместе с оптическим прицелом 1П88-2 весит 11,2 килограмма. Прицельная дальность равна двум километрам, что позволяет вести эффективную антиснайперскую стрельбу.