Российские специалисты «научили» сербские истребители топить корабли

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Mars.online. Сербское издание указало, что российские инженеры вместе с белорусскими коллегами оказали помощь в модернизации партии из шести истребителей МиГ-29М2 Военно-воздушных сил Сербии.

Теперь самолёты могут использовать противокорабельные ракеты класса Х-31A. Они устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и наводятся на цель с помощью радиолокационных головок с активным самонаведением. Журналисты называют ракеты смертельными для надводных военных кораблей. Остаться целыми не смогут даже фрегаты и десантные корабли с водоизмещением в 4500 тонн.

Кроме того, модернизация снабдила МиГ-29М2 открытой для внесения изменений архитектурой. Это позволит сербской промышленности продолжать совершенствовать истребители.