Российские спецы научились очищать сточные воды от аммиака с помощью света

Аммиак в больших количествах образуется на очистных сооружениях и опасен для окружающей среды. Обычно для его переработки требуется высокая температура — более 600 °C — и дорогие катализаторы с содержанием платины. Учёные нашли более экономичный и экологичный способ: использовать свет, в том числе солнечный, и снизить содержание платины. В экспериментах применялись специальные материалы — полупроводники с нанесённым металлом. Они позволяют перерабатывать аммиак при обычной температуре и давлении.

По словам одной из авторов, Дины Марковской, такую систему можно встроить в промышленные очистные сооружения. Более того, она не только очищает воду, но и может дополнительно производить водород, что особенно важно в условиях перехода к «зелёной» энергетике.