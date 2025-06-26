Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2025, 20:21
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Российские спецы научились очищать сточные воды от аммиака с помощью света

Экологичный вариант
Химики из Новосибирска предложили новый способ очистки сточных вод от токсичного аммиака, пишет ТАСС. Разработка поддержана Российским научным фондом.
Российские спецы научились очищать сточные воды от аммиака с помощью света

© Ferra.ru

Аммиак в больших количествах образуется на очистных сооружениях и опасен для окружающей среды. Обычно для его переработки требуется высокая температура — более 600 °C — и дорогие катализаторы с содержанием платины. Учёные нашли более экономичный и экологичный способ: использовать свет, в том числе солнечный, и снизить содержание платины. В экспериментах применялись специальные материалы — полупроводники с нанесённым металлом. Они позволяют перерабатывать аммиак при обычной температуре и давлении.

По словам одной из авторов, Дины Марковской, такую систему можно встроить в промышленные очистные сооружения. Более того, она не только очищает воду, но и может дополнительно производить водород, что особенно важно в условиях перехода к «зелёной» энергетике.