Российские спутники обеспечат интернет на борту самолётов к 2028 году

Российские пассажиры могут начать пользоваться интернетом на борту самолётов уже к 2027–2028 годам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов, отметив, что сервис появится примерно через полгода после завершения развёртывания их низкоорбитальной спутниковой группировки. Сейчас её планируют полностью развернуть в 2027 году.

По данным опросов, как в России, так и за рубежом, около двух третей пассажиров считают интернет в самолёте одним из важнейших удобств. В «Бюро 1440» также работают над разработкой WiFi-терминалов для российских самолётов, включая «Сухой Суперджет», МС-21 и Ту-214. Эти терминалы позволят обеспечивать стабильное подключение к спутниковому интернету во время всего полёта.

В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что сотрудничают с «Бюро 1440» и считают развитие такой технологии важным шагом для улучшения комфорта пассажиров. Представители компании подчеркнули, что доступ к интернету на борту станет новой удобной опцией для путешественников.