Российские средства РЭБ назвали неэффективными против турецких военных беспилотников

По словам гендиректора Baykar, российские средства РЭБ не смогли остановить Bayraktar TB2 «даже на час». Кроме того, компания, как утверждается, разработала для военных дронов защиту от систем радиоэлектронной борьбы. Это позволит беспилотникам «всегда быть в воздухе», передаёт «РИА Новости».

СМИ также привели мнение экспертов по поводу средств борьбы с турецкими беспилотниками. Они считают, что у России есть такое эффективное средство. Речь о зенитно-ракетных комплекса «Тор-М2КМ». Они способны одновременно обнаруживать 48 целей, сопровождать десять и поражать четыре. Эксперты заявили, что турецкие Bayraktar TB2 не смогут уцелеть рядом с таким оружием.

Также недавно в НАТО сказали, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» являются идеальным оружием против военных беспилотников.