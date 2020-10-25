Наука и технологии
Сегодня 17:40
Российские стратегические бомбардировщики получат улучшенные двигатели
Ту-160М
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160М получат улучшенные двигатели, благодаря которым смогут преодолевать расстояние ещё на 1000 километров больше.
Партию двигателей уже отправили на Казанский авиазавод. Она состоит из 25 двигателей. Интересно, что данная партия для Министерства обороны — первая за последние 25 лет. Всё это время Объединённая двигателестроительная компания (ОДК) не выпускала двигатели для стратегических бомбардировщиков.
Новинки установят на новые же Ту-160М. Сообщается, что двигатели получились более экономичным. Бомбардировщик сможет преодолеть большие расстояния с ними, особенно в определённых режимах.
Отмечается, что новый Ту-160М внешне не отличается от стандартного самолёта. Однако он имеет более широкие боевые возможности благодаря расширенному списку используемых вооружений.