Российские стратегические бомбардировщики получат улучшенные двигатели

Партию двигателей уже отправили на Казанский авиазавод. Она состоит из 25 двигателей. Интересно, что данная партия для Министерства обороны — первая за последние 25 лет. Всё это время Объединённая двигателестроительная компания (ОДК) не выпускала двигатели для стратегических бомбардировщиков.

Новинки установят на новые же Ту-160М. Сообщается, что двигатели получились более экономичным. Бомбардировщик сможет преодолеть большие расстояния с ними, особенно в определённых режимах.

Отмечается, что новый Ту-160М внешне не отличается от стандартного самолёта. Однако он имеет более широкие боевые возможности благодаря расширенному списку используемых вооружений.