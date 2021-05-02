Российские строевые истребители Су-30СМ улучшат до «Супер-Сухих»

Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Модернизация истребителей будет завершена до 2027 года.

В рамках модернизации Су-30СМ получат двигатели АЛ-41Ф-1С от сверхманёвренных истребителей Су-35С. Ещё у самолётов улучшат бортовую электронику, радар и оптико-локационную станцию.

Эксперты пояснили, что обновлённая двигательная установка даст уменьшение расхода топлива, увеличит дальность полёта. А усовершенствованный радар увеличит возможности по точности определения и дальности обнаружения противника.

Ранее стало известно, что Су-30СМ и Су-30СМ2 дорабатывают для нового оружия класса «воздух–воздух» и «воздух–земля», в том числе гиперзвукового.