Наука и технологии
11:43, 28 марта 2023
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Российские студенты изобрели датчик, определяющий повреждение посылки при транспортировке

Удивляет низкая себестоимость такого датчика

Студенты Ивановского государственного химико-технологического университета разработали самоклеящиеся датчики, которые обнаруживают повреждения груза во время транспортировки.

Российские студенты изобрели датчик, определяющий повреждение посылки при транспортировке

Фото: Drive2

Что интересно, с их помощью также можно определить, когда повреждения произошли. Данная разработка призвана повысить качество доставки ценных, дорогих или хрупких грузов для транспортных компаний.

Сообщается, что небольшая наклейка с датчиком удара содержит специальное вещество N-ацетил дигидроанонаен, которое реагирует на физическое воздействие и меняет цвет при повреждении груза.

Это вещество прикреплено к наклейке, которую можно поместить на транспортную коробку. Если в месте наклейки происходит повреждение, вещество светится. Датчик не сработает, если упаковка порвана или растянута в другом месте.

По словам Даниила Грязнова, руководителя группы авторов проекта, стоимость компонентов для датчика-наклейки составит 5 рублей за партию в 500 штук.

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