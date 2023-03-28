Российские студенты изобрели датчик, определяющий повреждение посылки при транспортировке

Что интересно, с их помощью также можно определить, когда повреждения произошли. Данная разработка призвана повысить качество доставки ценных, дорогих или хрупких грузов для транспортных компаний.

Сообщается, что небольшая наклейка с датчиком удара содержит специальное вещество N-ацетил дигидроанонаен, которое реагирует на физическое воздействие и меняет цвет при повреждении груза.

Это вещество прикреплено к наклейке, которую можно поместить на транспортную коробку. Если в месте наклейки происходит повреждение, вещество светится. Датчик не сработает, если упаковка порвана или растянута в другом месте.

По словам Даниила Грязнова, руководителя группы авторов проекта, стоимость компонентов для датчика-наклейки составит 5 рублей за партию в 500 штук.