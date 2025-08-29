Российские студенты создали сервис аренды дронов для фермеров

Опубликовано 29 августа 2025, 23:461 мин.
Российские студенты создали сервис аренды дронов для фермеровВ Казани
Студенты Казанского государственного аграрного университета разработали платформу ErgoBot, которая позволяет фермерам арендовать сельскохозяйственные дроны, сообщили в университете РИА Новости.
Принцип работы сервиса похож на каршеринг: фермер выбирает нужный дрон через приложение, бронирует его на определённое время и получает технику с оператором или без него. Дроны можно использовать для опрыскивания полей, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности, поиска проблемных участков и создания карт для точного земледелия.
По словам разработчиков, платформа открывает доступ к дорогой и современной технике, которая обычно недоступна для небольших хозяйств.