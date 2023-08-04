Российские Су-57 получили новые ракеты малой дальности

Российские Су-57 получили новые ракеты малой дальностиЧто в них особенного
Российские истребители Су-57 получили серьезную модернизацию в связи с разработкой ракет малой дальности РВВ-МД2, что позволило им опередить аналогичные американские разработки на 5-10 лет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел».
Ракеты РВВ-МД2 впервые в своем классе оснащены инерциальной системой наведения. Эта современная система позволяет ракете автономно определять свои координаты в пространстве, не опираясь на внешние ориентиры и сигналы. Возможности ракеты расширяются благодаря возможности ее хранения во внутренних отсеках истребителей пятого поколения Су-57.
По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, включение инерциальной системы наведения в ракеты малой дальности является принципиально новым достижением. Ракета рассчитывает свое положение в пространстве на основе предыдущего местоположения, что позволяет осуществлять точное наведение на цель без посторонней помощи.
Кроме того, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели с помощью бортовых систем.