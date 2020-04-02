Российские сверхманёвренные истребители Су-35 вооружили гиперзвуковыми ракетами

Речь идёт о ракетах Р-37М. О них изданию «Известия» рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе. Пока Су-35 проводят испытательные полёты с новым вооружением. К концу года хотят провести пробные пуски.

Эксперты говорят, что ракеты значительно увеличат боевые возможности истребителей. Су-35 смогут поражать самолёты ДРЛО, бомбардировщики, тактическую авиацию. Один истребитель сможет нести от двух до четырёх Р-37М. Утверждается, что данные ракеты превосходят современные и перспективные модели американских боеприпасов «воздух-воздух» AIM-120.

Стоит отметить, что ранее Р-37М оснастили другие российские истребители пятого поколения Су-57.