Российские танки научились обмениваться данными на поле боя через интернет

Об этом пишет издание «РИА Новости» источник. Он отметил, что одно из преимуществ танков Т-90М — наличие оборудования единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Именно это позволяет боевым машинам обмениваться данными в режиме реального времени.

Источник рассказал, что возможности танков протестировали в обстановке радиоэлектронных помех. По его словам, испытания показали повышение боевой эффективности задействованных сил и средств. Также испытания подтвердили возможность проведения сетецентрических операций с помощью ЕСУ ТЗ.

Само название сетецентрическая операция заключает в себе то, что при таком подходе участники боя становятся частью сети.