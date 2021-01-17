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Российские танки научились обмениваться данными на поле боя через интернет
Речь о Т-90М
Российские военные проверили способность танков Т-90М «Прорыв» обмениваться данными на поле боя через интернет. Для этого провели учебно-боевую сетецентрическую операцию.
Об этом пишет издание «РИА Новости» источник. Он отметил, что одно из преимуществ танков Т-90М — наличие оборудования единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Именно это позволяет боевым машинам обмениваться данными в режиме реального времени.
Источник рассказал, что возможности танков протестировали в обстановке радиоэлектронных помех. По его словам, испытания показали повышение боевой эффективности задействованных сил и средств. Также испытания подтвердили возможность проведения сетецентрических операций с помощью ЕСУ ТЗ.
Само название сетецентрическая операция заключает в себе то, что при таком подходе участники боя становятся частью сети.