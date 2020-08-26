Российские танки промахнулись в половине случаев на показательных стрельбах

Танк Т-90А промахнулся два раза из трёх. При первом пуске ракета не долетела, вторая не попала по цели. Хорошим пуском оказался только третий.

У Т-80У результаты оказались такими же: два промаха и одно попадание. Отмечается, что у танка сильно трясся ствол пушки.

У Т-80УЕ-1 ситуация выглядела получше. Из трёх пусков два оказались удачными. А вот Т-80БВМ и вовсе показал три промаха.

Отличные результаты вышли только у Т-72Б3. Танк совершил четыре пуска танковой управляемой ракеты, и они все завершились попаданиями в цель. То есть из 16 пусков восемь — это промахи.

Издание «Военное обозрение» отметило, что пользователи сети считают причиной плохих результатов стрельб низкий уровень подготовки экипажей.