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Российские танки промахнулись в половине случаев на показательных стрельбах
Стреляли по неподвижным целям
На форуме «Армия-2020» несколько российских танков провели показательные стрельбы по неподвижным целям. К сожалению, российские машины промахнулись в половине случаев.
Танк Т-90А промахнулся два раза из трёх. При первом пуске ракета не долетела, вторая не попала по цели. Хорошим пуском оказался только третий.
У Т-80У результаты оказались такими же: два промаха и одно попадание. Отмечается, что у танка сильно трясся ствол пушки.
У Т-80УЕ-1 ситуация выглядела получше. Из трёх пусков два оказались удачными. А вот Т-80БВМ и вовсе показал три промаха.
Отличные результаты вышли только у Т-72Б3. Танк совершил четыре пуска танковой управляемой ракеты, и они все завершились попаданиями в цель. То есть из 16 пусков восемь — это промахи.
Издание «Военное обозрение» отметило, что пользователи сети считают причиной плохих результатов стрельб низкий уровень подготовки экипажей.