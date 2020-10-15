Российские танки вооружат «Лесочком»

Как пишет ТАСС, «Лесочек» позволит повысить живучесть танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя. Помимо этого на указанные боевые машины предлагают установить комплекс активной защиты «Арена-М», дополнительные блоки динамической защиты в жёстком корпусе по бортам и динамическую защиту «Реликт».

Живучесть танков на поле боя также можно увеличить установкой систем электромагнитной защиты и противопожарной защиты многократного действия.

ТАСС напоминает, что ранее министр обороны России пообещал модернизировать все танки Т-72, которые стоят на вооружении, до уровня Т-72Б3М.