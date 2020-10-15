Наука и технологии
Сегодня 17:58
Российские танки вооружат «Лесочком»
Т-72Б3М и Т-80БВМ
СМИ сообщили, что российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ планируется вооружить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Он способен подавлять радиоканалы управления мин и других взрывных устройств.
Как пишет ТАСС, «Лесочек» позволит повысить живучесть танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя. Помимо этого на указанные боевые машины предлагают установить комплекс активной защиты «Арена-М», дополнительные блоки динамической защиты в жёстком корпусе по бортам и динамическую защиту «Реликт».
Живучесть танков на поле боя также можно увеличить установкой систем электромагнитной защиты и противопожарной защиты многократного действия.
ТАСС напоминает, что ранее министр обороны России пообещал модернизировать все танки Т-72, которые стоят на вооружении, до уровня Т-72Б3М.