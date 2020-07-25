Наука и технологии
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Российские технологические компании предупредили о возможности ухода из страны
Всё из-за силового давления
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в которую входят Яндекс, «Лаборатория Касперского» и другие компании, предупредила о возможности ухода фирм из России. Об этом сказано в открытом письме, посвящённом обеспокоенности по поводу обысков в офисах российских ИТ-дистрибуторов и задержаний предпринимателей.
Члены ассоциации отметили в письме, что для бизнеса важны не только размеры налоговых ставок и объёмы государственных грантов в юрисдикции, но и безопасность. АПКИТ выразила тревогу в связи со сложившейся ситуацией. Произошедшие события рассматриваются ассоциацией как угроза, способная подтолкнуть IT-предпринимателей к переносу бизнеса в другие страны.
Напомним, в июле задержали и поместили под домашний арест владельца «Национальной компьютерной корпорации» и заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России». Есть информация, что следователи посетили компании Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor и «Софтлайн».